“È possibile un ripensamento?”: Spalletti risponde in diretta

La stagione del Napoli si è conclusa nel migliore dei modi: dopo essersi laureato Campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, i partenopei chiudono la Serie A con una vittoria per 2 a 0 contro la Sampdoria grazie ai gol di Osimehn e Simeone.

Prima della cerimonia di premiazione dello Scudetto, al termine del match sul campo del Maradona ai microfoni di DAZN è intervenuto Luciano Spalletti, traghettatore di questa vittoria, che lascerà la squadra partenopea:

Emozioni?

È una roba incredibile, da questa parte si riceve tutta la felicità, tutta la passione: diventa difficile gestire le emozioni, ma loro sono generosi. Sembra essere dentro il cuore di Napoli mentre pulsa.

Effettivamente la gente ti emoziona, diventa difficile poter essere al suo livello: noi da questa parte dobbiamo restituire quello che ti danno, ma dare l’amore che si riceve è impossibile.

Piccolo ripensamento?

No, non si fanno. Io devo essere fedele a me stesso, è una decisione che ho preso.

Faccio 10m dietro, andrò a vederli in tribuna e a fare il tifo per loro.

Quando vedrò la squadra entrare in campo, sapere che dovrei essere lì con loro, un po’ di emozione ci sarà.

Consiglio al prossimo allenatore?

Consigli ad un collega diventa difficile, ognuno vede il calcio a modo proprio. Gli direi di fidarsi dei ragazzi.