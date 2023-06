L’ex attaccante del Napoli fa visita a Castel Volturno: scatto social con Osimhen (FOTO)

Il Napoli ha svolto in mattinata l’ultimo allenamento prima della gara di domani contro la Sampdoria, match che chiuderà il campionato degli azzurri. La gara contro i doriani sarà l’occasione per festeggiare in grande stile la vittoria dello scudetto: pronta una maxi festa con tanti ospiti al Maradona.

A seguire l’allenamento di oggi c’era anche un ex attaccante azzurro, uno di quei giocatori che ha riportato Napoli in Serie A, uno di quelli che i tifosi non dimenticheranno mai: stiamo parlando di Emanuele Calaiò.

L’Arciere era presente a Castel Volturno e ha seguito parte dell’allenamento proprio a fianco di mister Spalletti. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato anche una foto con Victor Osimhen, accompagnata da una breve didascalia molto emozionante: “L’attaccante del passato con l’attaccante del presente e mi auguro del futuro”.