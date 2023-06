Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? In attesa della festa Scudetto, in città non ci si chiede altro dopo l’addio annunciato di Luciano Spalletti, che ha deciso di optare per l’anno sabbatico per la prossima stagione.

Ormai da giorni si è parto il casting per arrivare al profilo che sostituirà il tecnico di Certaldo a partire dalle prossime settimane. Oltre a Vincenzo Italiano, sono diversi i nomi valutati dal presidente De Laurentiis. Non mancano, però, i profili che sembrano ormai quasi sfumati.

Le piste sfumate

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che a tal riguardo rivela:

Il presidente ha incontrato Thiago Motta a Roma, ha chiacchierato, registrato e poi ha continuato quello che in questa fase può ancora essere definito un giro di perlustrazione. Peraltro neanche definitivo, in attesa che Vincenzo Italiano, di certo autorevole candidato considerando la stima di DeLa, concluda i suoi prestigiosi e delicati impegni con la Fiorentina

Il tecnico italo-brasiliano, però, ha deciso di continuare con il Bologna, motivo per cui il suo nome è da escludere, almeno per il momento.

Dopo Luis Enrique, anche le quotazioni di Sergio Conceiçao sono in netto calo. Diciamo che il tecnico portoghese, non esattamente regista convinto dell’agognato 4-3-3, uno dei parametri fondamentali della ricerca, può ormai considerarsi fuori dall’elenco

Su Nagelsmann