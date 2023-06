Il Napoli è alla caccia del nuovo allenatore dopo che Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club partenopeo. Uno dei nomi più caldeggiati a tal proposito è quello di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: anche lo stesso Aurelio De Laurentiis di recente ha ammesso di apprezzarlo, ma è chiaro che il contratto in essere con la Viola è un ostacolo di non poco conto.

Intanto, l’edizione odierna de Il Mattino svela ulteriori dettagli in merito agli ultimi rumors che insistono nell’accostare l’ex Spezia e Trapani al club partenopeo.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola:

Il 7 giugno sarà il primo giorno della verità, perché Italiano, dopo la finale di Conference con il West Ham, potrà uscire allo scoperto e si potrà capire se davvero è lui il predestinato: chiaro che per lasciare la Fiorentina, a cui è legato da un altro anno di contratto a 1,7 milioni di euro, vuole almeno un biennale al doppio del suo ingaggio attuale. Un bel salto in alto. E certo Commisso, amico vero di De Laurentiis, qualche beneficio lo vuole avere lo stesso. Magari con il prestito di qualche giocatore in esubero (Demme o Gaetano). Ma è chiaro che nella situazione attuale, tutti sparano richieste molto alte.