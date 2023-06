Luciano Spalletti a fine stagione dirà addio al Napoli. La decisione è arrivata nelle ultime settimane ed è stata comunicata prima dal presidente Aurelio De Laurentiis e poi dallo stesso tecnico.

L’allenatore di Certaldo però è entrato nel cuore di tutti i tifosi azzurri: sono molteplici le manifestazioni d’affetto da parte dei supporters partenopei, che non sprecano mai occasione per dimostrargli vicinanza e amore.

In queste ore sta divenendo virale il siparietto con una tifosa del Napoli, che ha avuto modo di incrociare per strada il tecnico azzurro Luciano Spalletti. Alla domanda “Mister, perché vai via?”, arriva la risposta dell’allenatore che è da non perdere.

