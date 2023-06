Hamsik lascia il calcio, il saluto di Lavezzi è commovente

Questa sera Marek Hamsik ha detto ufficialmente addio al calcio giocato. Annunciato qualche giorno fa in conferenza stampa, l’ex capitano del Napoli ha deciso di giocare l’ultima partita della sua vita con la maglia del Trabzonspor, di fronte al proprio pubblico.

Contro l’Alanyaspor, Hamsik ha segnato anche l’ultimo gol della sua carriera con un calcio di rigore. Il saluto al pubblico turco è stato molto emozionante anche per un calciatore dal “cuore duro” come lo slovacco che, però, è stato amato incodizionatamente da tutti.

Lavezzi saluta Hamsik: “Un onore aver giocato con te”

Ezequiel Lavezzi ha salutato e ringraziato Marek Hamsik per gli anni trascorsi insieme e per il “suo” calcio, attraverso il suo profilo Instagram. Le ex stelle del Napoli hanno fatto vivere momenti indimenticabili al popolo napoletano, anche con Edinson Cavani, ora unico rimasto ancora in attività.