Luciano Spalletti lascia il Napoli a fine stagione. Il tecnico di Certaldo ha deciso di dire addio dopo lo Scudetto per tornare a viversi la famiglia in maniera più concreta e per riposare dopo due stagioni ad altissime intensità. L’ufficialità della separazione tra il Napoli e Spalletti avverrà dopo la gara contro la Sampdoria del prossimo 4 giugno.

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? Il suo contratto con il Napoli è stato automaticamente rinnnovato da Aurelio De Laurentiis qualche settimana fa e ha scadenza nel 2024: per lasciare gli azzurri, infatti, ha dovuto rassegnare le dimissioni.

Spalletti-Napoli: c’è una penale di 3 milioni

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, svela che per Spalletti sarebbe impossibile allenare nel 2023-24 proprio perché allenatore dimissionario. Ma per il tecnico c’è una via d’uscita che potrebbe cambiare subito il suo futuro.

Nell’accordo per distaccarsi dal Napoli – svela la rosea – Spalletti ha dovuto accettare un anno sabbatico e anche una penale di 3 milioni di euro nel caso in cui volesse allenare nella prossima stagione.