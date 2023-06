Napoli-Giuntoli-Juventus, c’è il rischio azione penale: il motivo

Cristiano Giuntoli è il direttore sportivo desiderato dalla Juventus per il nuovo progetto. L’attuale ds del Napoli è stato uno degli artefici della costruzione della rosa Scudetto ed è entrato nel mirino di diversi top club. Con il Napoli ha vissuto 8 stagioni costantemente in crescita e al termine di questa in corso ha deciso di dire addio, nonostante un altro anno di contratto.

Giuntoli piace alla Juventus e vorrebbe chiudere l’accordo con i bianconeri il prima possibile, ma c’è il Napoli a dir di no. Aurelio De Laurentiis al momento è intenzionato a non liberare il suo dirigente e sta provando a trattenerlo.

Giuntoli-Juventus: possibile azione legale contro il Napoli

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli vuole la Juventus. L’attuale ds del Napoli sente finito il suo ciclo in azzurro e vuole provare una nuova esperienza. E per farlo sarebbe pronto anche alla battaglia legale se De Laurentiis non dovesse liberarlo.

Nel suo entourage ci sarebbe chi sta preparando questo piano B. Potrebbe esserci una risoluzione ‘per giusta causa’. Argomenti e discussioni molto forti che nessuna delle due parti vorrebbe tirare in causa per risolvere questo “problema”. Se ne parlerà con il presidente De Laurentiis nel faccia a faccia dopo lo Scudetto.