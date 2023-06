Il medico sociale della SSC Napoli, il professor Roberto Canonico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Il responsabile sanitario partenopeo ha avuto modo di rivelare diversi retroscena, oltre che a fare il punto della situazione sull’infortunio di Hirving Lozano.

Sosta mondiale? Abbiamo fatto in turchia 12-13 giorni di lavoro, nemmeno noi ci aspettavamo di trovare una qualità di strutture invitanti. Un plauso va anche a chi ha scelto questa struttura e ha curato questi aspetti. Il momento più difficile? Forse l’aver tenuto fuori Osimhen all’andata contro il Milan. Alla fine è anche un discorso di fortuna, dopo l’ultima sosta ci è andata male. Con i ragazzi riesco ad avere un confronto sempre diretto anche quando sono in ritiro con le proprie squadre. Con alcune Nazionali abbiamo ancora difficoltà, ma su questo ci stiamo lavorando.

Come si lavora con tanti atleti provenienti da diverse Nazionali? Sicuramente è un lavoro che parte dal primo giorno di test, oltre che quello che si fa all’atto dell’acquisto di giocatori. Il primo ostacolo può essere la lingua, ma l’inglese ci aiuta. La bravura sta anche nel non infondere le proprie conoscenze, ma nell’adattarci alle loro abitudini. Abbiamo dei grandi atleti e professionisti che sono alla ricerca di elevata professionalità.

Come sta Lozano? Procede bene, ha avuto un problema come lo hanno avuto Olivera e Demme. Abbiamo optato per una terapia conservativa e per i ritiri dovremmo averlo a disposizione