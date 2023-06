Giuntoli-Juventus? Appena arrivata una notizia da Torino!

Alla Continassa non si vuole però attendere all’infinito e, se Giuntoli non dovesse riuscire a liberarsi, la Juve metterà un punto confermando la fiducia in blocco all’attuale gruppo di lavoro. In tal senso, arriverebbe una “promozione” per Giovanni Manna (attuale ds della Juventus Next Gen) al fianco di Francesco Calvo e Federico Cherubini, nuovo coordinatore tecnico delle squadre bianconere.