Giuntoli alla Juventus, salta tutto? Novità per il Napoli: succederà entro 10 giorni

Uno dei nodi da sciogliere al termine di questa stagione è quello relativo al futuro di Cristiano Giuntoli. Il d.s. ha un contratto valido fino al 30 giugno 2024 con il Napoli, ma il dirigente avrebbe fatto capire di aver intenzione di interrompere ora i rapporti, per poi approdare alla Juventus. Difficile, però, che De Laurentiis lo lasci andare a cuor leggero, quindi servirà un accordo tra le parti.

La Juventus aspetterà altri 10 giorni Giuntoli

Il tempo intanto scorre, e sia il Napoli che la Juventus hanno bisogno di programmare il futuro. Ecco perché – stando a quanto rivelato da Paolo Bargiggia su Twitter – i bianconeri non hanno intenzione di aspettare in eterno. Se entro 10 giorni De Laurentiis non dovesse liberare Giuntoli, la Juventus potrebbe virare su una soluzione alternativa.

Idea soluzione interna con Manna nuovo d.s.

Si tratta di Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Next Gen., la secondo squadra della Juventus che milita in Serie C. Chiaramente la sua esperienza non sarebbe di altissimo livello: in caso di promozione di Manna, sarebbe Allegri ad avere più potere decisionale anche sul mercato.

ECCO IL TWEET: