Nuovo allenatore Napoli, De Laurentiis prepara l’assalto decisivo: “È lui il favorito”

NUOVO ALLENATORE NAPOLI – Chi allenerà il Napoli a partire dalla prossima stagione? Non si chiedono altro i tifosi dopo l’addio di Luciano Spalletti, che si prenderà un anno sabatico prima di ritornare in corsa.

La notizia circolava già da giorni, ma adesso è arrivata la conferma sia di Aurelio De Laurentiis che dello stesso tecnico toscano. Il patron azzurro, dunque, ha già imbastito il casting per capire quale può essere il futuro tecnico azzurro.

Italiano in pole, altri quattro nomi in ballo

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che a proposito del toto-allenatori in casa Napoli ha scritto:

Il produttore cinematografico pensava già a Vincenzo Italiano nel 2021, prima di prendere Spalletti. Ma per verificare questa pista, per rispetto ai rapporti personali con Rocco Commisso, De Laurentiis aspetta prima che i Viola disputino la finale di Conference League tra una settimana. Per poi capire se ci sono le condizioni di portare a Napoli il tecnico di origine siciliana.

A confermare la stessa notizia è anche Il Corriere dello Sport, che fa sapere:

De Laurentiis ha sempre avuto una debolezza per Vincenzo Italiano, pubblicamente elogiato (per depistare?), ne ha apprezzato lo stile del suo calcio, una umiltà che l’ha conquistato e pure una sana ambizione: ma il 7 giugno c’è la finale della Fiorentina in Conference, degli appuntamenti per la Storia e delle tensioni che creano bisogna aver rispetto, e Commisso poi è un amico. Con il quale, nel caso, ci sarà poi modo di chiacchierare