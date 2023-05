In campo con la Samp, poi addio: salutano in due

Domenica sera andrà in scena l’ultimo atto di un campionato straordinario. Il Napoli ospiterà la Sampdoria e chiuderà una grande annata.

Domenica andrà in scena alle ore 19 l’ultimo turno del campionato di Serie A tra Napoli e Sampdoria. Un’annata, quella odierna, che ha regalato diverse emozioni e tantissime sorprese. Napoli e Samp vivranno senza dubbio questo match con sensazioni differenti.

Da un lato la capolista della Serie A, la squadra che ha dominato dall’inizio alla fine senza lasciare chance agli avversari. Dall’altra una storica decaduta, il club ligure naufragato in B, con tutti i problemi economici attorno. Sarà una festa, quella per il terzo scudetto per la società di Aurelio De Laurentiis e invece l’ultima in Serie A per la Samp, con la speranza di farci presto ritorno. Un’annata strana ma che gli azzurri hanno dominato dal primo all’ultimo turno di campionato. E chi lo avrebbe mai detto.

Domenica si concluderà una grande stagione e in casa Napoli si pensa già al futuro. Il patron azzurro De Laurentiis ha annunciato l’addio di Spalletti in diretta nazionale (durante la trasmissione di Fazio ‘Che tempo che fa’), il futuro di Giuntoli è ancora in forte bilico e in società dovranno essere prese presto decisioni importanti. Il futuro di stelle del calibro di Kim e Osimhen è tutto da decidere, ma c’è invece chi ha ormai il futuro già scritto. Calciatori che non hanno trovato molto spazio e che dovrebbero dire addio a fine stagione. Nello specifico ci sono due nomi.

Napoli, due nomi verso l’addio

Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin sono due dei giovani italiani più interessanti. Entrambi hanno giocato con la maglia della Primavera azzurra in passato, hanno vestito club di Serie B e sono stati, seppur in minima parte, protagonisti dello scudetto azzurro. Gaetano certamente non dimenticherà quest’annata, l’unico napoletano in rosa a vincere il titolo e in questi giorni ha segnato contro l’Inter la sua prima rete in Serie A. Sono cambiate tante cose, ma sia Gaetano e Zerbin hanno il futuro abbastanza segnato. I due potrebbero giocare (dall’inizio o a partita in corso) nella sfida contro la Samp e poi potrebbero andare via.

Il loro addio a fine stagione è quasi certo, per entrambi si preannuncia un futuro in prestito con diversi club di A (e qualcuno di B) già sulle sue tracce. Gaetano e Zerbin vengono dipinti come calciatori di grosso talento, ma per dimostrarlo devono giocare. Il Napoli è consapevole di ciò e il loro futuro è per questo già deciso. Anche con il nuovo allenatore (Luis Enrique o altri) i due andranno via, ma gli azzurri difficilmente li lasceranno andare via gratuitamente. Per i due c’è un futuro in prestito che li attende.