Napoli-Sampdoria, caos per i biglietti: sul mercato nero in vendita anche a mille euro

La festa scudetto del Napoli è uno degli appuntamenti più attesi e desiderati degli ultimi anni. Chiunque vuole presenziare e non vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di essere presente al momento in cui capitan Di Lorenzo alzerà la coppa al cielo. Ecco perché dalle 15 di ieri pomeriggio si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto in vista della gara con la Sampdoria.

Bagarini rivendono biglietti a prezzi esorbitanti

Oltre ducentomila i tifosi in coda virtuale sul portale di TicketOne, con tanti supporters che hanno lamentato disservizi di vario genere. Come riportato dall’edizione odierna del Il Mattino c’è anche il rischio che molti approfittino dell’occasione per rivendere il prezioso tagliando in maniera illegale, ovviamente a prezzo decisamente aumentato. Ecco quanto evidenziato:

Tante le critiche dei tifosi per la decisione del Napoli sul cambio utilizzatore, non consentito in alcun caso per provare a contrastare i numerosi episodi di bagarinaggio. Una scelta legittima, che sembra però aver funzionato poco: su varie piattaforme alternative, infatti, da ore sono in vendita biglietti a prezzo maggiorato, dai 150 fino ai 1000 euro. L’acquisto in ogni caso sarà però impossibile, vista la decisione del club. Tanti tifosi sono pronti ad adire le vie legali.

Napoli Sampdoria, nuovi biglietti in vendita

Nelle prossime ore, inoltre – si legge ancora su Il Mattino – non è escluso che sulla piattaforma di TicketOne si rendano disponibili nuovi biglietti.