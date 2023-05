Caos biglietti Napoli-Sampdoria, oltre 100mila persone in coda: sistema TicketOne in manutenzione!

ORE 16.20 – Continuano i problemi per gli utenti di TicketOne alla caccia di un biglietto per Napoli-Sampdoria, ultima gara di Serie A 2022/23 che porterà alla consegna della coppa scudetto agli azzurri di Luciano Spalletti.

Sito di TicketOne in manutenzione

Oltre ai problemi registrati oggi pomeriggio sul sistema con una pausa per la vendita dei biglietti per dura oltre un’ora, infatti, pochi minuti fa il sito di TickeOne è finito in manutenzione, facendo risultare impossibile l’acquisto del tagliando.

ORE 15.24 – Una vera e propria corsa al biglietto quella che si sta verificando in questi minuti per Napoli–Sampdoria, la gara che vedrà la storica consegna della coppa scudetto tra le mani di capitan Di Lorenzo e tutta la squadra azzurra. Un momento atteso da ormai 33 anni dai tantissimi supporters napoletani.

Code lunghissime e sistema TicketOne in pausa

Alle ore 15 è iniziata la vendita dei biglietti, così come comunicato dalla SSC Napoli, ma saranno moltissimi i tifosi che resteranno a bocca asciutta. Dopo pochi secondi dall’inizio della vendita, infatti, erano oltre 90mila i tifosi in coda per accaparrarsi un tagliando sul sito di TicketOne. Pochi minuti dopo, inoltre, il sistema di TicketOne è andato in pausa, presumibilmente per i troppi tifosi in coda.

File anche nei punti vendita e le tabaccherie

Anche dai punti vendita e dalle tabaccherie la situazione non è di certo migliore. Si registrano lunghissime code e sistemi bloccati.