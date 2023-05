MVP Serie A, svelati i primi candidati: esclusione a sorpresa tra i giocatori del Napoli

Il campionato di Serie A sta svolgendo al termine: nel primo weekend di giugno si disputerà l’ultima giornata del campionato, decisiva per decretare gli ultimi verdetti in zona Europa League e zona retrocessione. A una giornata dal termine, la Lega Serie A, sui propri canali social, sta svelando i candidati dei premi MVP della stagione 2022/2023, che verranno poi assegnati venerdì 2 giugno.

Ieri sono stati annunciati i tre candidati per il “Miglior Under 23”: Tommaso Baldanzi dell’Empoli, Nicolò Fagioli della Juventus e Giorgio Scalvini dell’Atalanta si contenderanno il riconoscimento. Non c’è Kvaratskhelia: il georgiano, con ogni probabilità, si contenderà il premio di “Miglior attaccante” con il suo compagno di squadra Victor Osimhen.

Oggi, invece, annunciati i candidati per i premi di “Miglior portiere” e “Miglior difensore”: Michele Di Gregorio del Monza, Ivan Provedel della Lazio e Łukasz Skorupski del Bologna sono i tre candidati. Spicca l’assenza di Alex Meret, portiere della squadra campione d’Italia e con la miglior difesa del campionato.

Per vedere i giocatori del Napoli bisogna andare in difesa: insieme a Theo Hernandez, ci sono Giovanni Di Lorenzo e Kim Min-jae a provare a vincere il premio.