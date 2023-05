Gioia infinita per Mertens: è arrivata l’ufficialità

Dries Mertens ha lasciato Napoli al termine della scorsa stagione, ma non ha mai lasciato il ricordo e l’amore dei napoletani. L’attaccante belga ora è al Galatasaray, dove sta vivendo una seconda giovinezza sportiva. Con la maglia giallorossa del club di Istanbul ha collezionato 7 reti e 3 assist ed è parso sin da subito fondamentale e decisivo.

Ad aprile ha rinnovato il contratto con il Galatasaray per un’altra stagione e si giocherà anche la Champions League da protagonista assoluto.

Mertens vince il titolo con il Galatasaray

Per Dries Mertens questa sera è arrivata una notizia importantissima: è diventato Campione di Turchia con il Galatasaray. Grazie alla vittoria contro Ankaragucu per 1-4 con la doppietta di Mauro Icardi, un gol di Burak Yilmaz e un gol di Sergio Oliveira, i giallorossi hanno conquistato il titolo e sono diventati dei veri e propri eroi in città.

Per Dries ‘Ciro’ Mertens, dunque, è arrivata la seconda gioia stagionale dopo lo Scudetto conquistato dal Napoli, di cui si è sempre professato tifoso