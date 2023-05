Da qualche settimana a Napoli è scoppiata ticket-mania per Napoli Sampdoria. Migliaia di tifosi azzurri sono desiderosi di essere presenti alla partita finale della stagione che ha cosegnato lo Scudetto alla squadra di Luciano Spalletti. Domenica alle 18.30 il Napoli Campione d’Italia scende in campo contro i blucerchiati e al termine della partita ci sarà la consegna del trofeo nelle mani di Giovanni Di Lorenzo che porrà fine ad un inseguimento della vittoria durato 33 anni.

Dalle 15 di oggi pomeriggio sono in vendita i biglietti per Napoli-Sampdoria ma le code su TicketOne e all’esterno delle ricevitorie stanno diventando kilometriche. Ci sono più di 100mila persone in fila ma il sito di vendite dei ticket si è più volte bloccato, creando tensione e rabbia per gli utenti che avrebbero voluto acquistare i biglietti.

Il direttore Sport Business di TicketOne, Amedeo Bardelli, ai nostri microfoni ha spiegato che il motivo dei continui blocchi è dovuto ad un attacco hacker.

In questo momento le vendite sono sospese ma non verranno chiuse. Ma non posso dire il motivo preciso perché non ho il report dei tecnici ma ci sono dei problemi in corso. C’è qualche hacker che si sta divertendo e abbiamo dovuto bloccare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA