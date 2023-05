L’avventura di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi al Toronto sta prendendo una brutta piega. I due attaccanti italiani, trasferitisi l’anno scorso in Canada per giocare in MLS non stanno facendo la differenza. La squadra è ferma all’ultimo posto in classifica e il loro apporto alla squadra è minimo in termini di gol e assist.

Lorenzo Insigne sta pensando di dire addio al club canadese per tornare in Europa. I suoi “mal di pancia” si stanno facendo sempre più insistenti, tanto che sarebbe pronto ad accettare una proposta al ribasso per tornare nel calcio europeo.

Ammutinamento Toronto: lo guidano Insigne e Bernardeschi

Insigne e Bernardeschi guidano l’ammutinamento al Toronto. Secondo quanto riferisce The Athletic, infatti, lunedì un gruppo di calciatori, guidato da Insigne e Bernardeschi che ha parlato della necessità di cambiare qualcosa per risollevare la stagione. Il tema principale ha riguardato l’esonero dell’allenatore Bradley.

Alla ripresa degli allenament il tecnico ha poi incontrato il direttivo della squadra, che comprende anche Insigne, per affrontare i commenti di Bernardeschi che dopo un confronto poi è stato messo fuori rosa nell’ultima partita.