Lorenzo Insigne non è più felice al Toronto. L’attaccante napoletano che ha lasciato il club azzurro al termine della scorsa stagione è volato in Canada per continuare la sua carriera. L’unico progetto che lo aveva ammaliato era stato proprio quello del club canadese che aveva grandi mire espansionistiche, voglia di crescere e offriva un contratto da capogiro. A sei mesi dalla scadenza dell’accordo con il Napoli firmò per andare in MLS ma la prima stagione è terminata nel peggiore dei modi e la seconda non è iniziata meglio.

A Toronto Insigne non riesce a trovare la sua felicità e sta pensando al ritorno. Attualmente la squadra è ultima in classifica e il rendimento di Lorenzo Insigne è tutt’altro che positivo. Ha segnato solo 2 gol in 7 presenze stagionali e il suo futuro è tornato ad essere in bilico.

Insigne vuole lasciare il Toronto: nodo ingaggio

Il futuro di Lorenzo Insigne sarà lontano da Toronto? Secondo quanto riferisce Sportitalia, l’ex capitano del Napoli ha nostalgia dell’Europa e si sta guardando intorno per trovare una “via di fuga” dall’America.

Nei mesi scorsi il Galatasaray ha tentato un approccio per l’attaccante napoletano ma c’è il grandissimo problema dell’ingaggio che rischia di essere un limite enorme per il ritorno in Europa. Anche altri club apprezzano le caratteristiche di Insigne che, però, dovrebbe ridursi notevolmente lo stipendio per tornare.