Il Napoli prende un Big bianconero: affare da 30 milioni

Il Napoli ragiona sulla prossima stagione e pensa a un colpo di mercato tutto bianconero: l’affare vale 30 milioni di euro. Ecco chi piace.

Il Napoli si gode, con l’intera città in festa, la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Arrivato, grazie al lavoro della società e di Luciano Spalletti con la squadra, dopo ben 33 anni. Adesso in ogni caso si ragiona anche sul futuro. Inevitabili sembrano essere, ora come ora, gli addii del mister e di Cristiano Giuntoli, che sul mercato ha fatto negli anni un lavoro straordinario. Poi, si sa, in questo ambito tutto può accadere ma la strada sembra per il momento tracciata. In ogni caso il club ragiona sugli eventuali colpi da mettere a segno. Piace un bianconero che vale 30 milioni di euro.

Il Napoli ha dimostrato che con il giusto tempo e con i giusti affari di mercato è possibile creare un progetto sostenibile e futuribile. Grazie alle giuste mosse sul mercato, nonostante l’addio di big importanti come Koulibaly, Insigne, Mertens e non solo, sono arrivati innesti che hanno sorpreso. E, al già consolidato Victor Osimhen, alla rosa sono stati aggiunti i nomi di Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone.

Insomma gli affari hanno rafforzato la spina dorsale della squadra e hanno contribuito non poco alla vittoria dello Scudetto arrivata con ampio distacco in classifica dalle dirette concorrenti. Ed è proprio in quest’ottica che si sta ragionando su un’altra possibile operazione. Piace infatti il profilo di Lazar Samardzic. Il bianconero dell’Udinese che è definitivamente esploso in Serie A.

Calciomercato Napoli, affare Samardzic: il centrocampista viene valutato 30 milioni di euro

Del futuro di Lazar Samardzic stanno parlando in tanti. Secondo ‘Fantacalcio.it’, il Napoli fa sul serio per lui e vuole mettere a segno il colpo con la sessione estiva di mercato che si avvicina a grandi falcate. L’Udinese, grazie alle prestazioni che il classe 2002 ha messo in campo soprattutto in questa stagione, sa che il suo cartellino può essere valutato parecchio e infatti ha deciso che non si priverà di lui se non per un’offerta di almeno 30 milioni di euro.

Il Napoli, in ogni caso, grazie anche al rapporto che c’è tra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Pozzo, punta ad abbassare il costo dell’operazione. L’obiettivo principale è quello di portare Samardzic in rosa. Il valore del calciatore non è più un mistero: in 35 partite in campionato ha segnato 5 gol e servito 4 assist, ma i margini di crescita sono ancora ampi. E il club partenopeo intende perciò sbaragliare ogni possibile concorrenza.