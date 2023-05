Napoli forte su Luis Enrique: firma con uno “sconto” sull’ingaggio

Il Napoli del futuro non ha ancora un allenatore alla guida della squdra. Il 4 giugno, in ocassiona dell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria e in occasione della festa Scudetto, Luciano Spalletti potrebbe dire addio alla città e ai tifosi con cui ha condiviso la vittoria più importante della sua carriera. Lo Scudetto arrivato aritmeticamente il 4 maggio è stato figlio di un percorso straordinario che, probabilmente, difficilmente potrà ripetersi nel corso dei prossimi anni.

L’addio di Spalletti al Napoli potrebbe essere immediatamente digerito dalla piazza napoletana con l’ingaggio di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo è balzato in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis che vuole continuare il percorso di internazionalizzazione della società.

De Laurentiis approfitta del “Decreto Crescita” per l’ingaggio di Luis Enrique

La firma di Luis Enrique con il Napoli è soggetta ad un accordo molto importante tra le parti. Il tecnico spagnolo ha pretese di ingaggio abbastanza alte per un club che fa della gestione dei conti il primo passo per tenere in ordine i bilanci. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sull’accordo tra gli azzurri e il tecnico asturiano e inserisce tra i “benefit” di De Laurentiis anche il Decreto Crescita.

Gli sconti fiscali del Decreto Crescita per i lavoratori che arrivano dall’estero può favorire il mantenimento del tetto ingaggi che la società si è imposta per la sostenibilità economica. Non si vogliono superare i 7 milioni di ingaggio lordo per ogni proprio tesserato e anche Luis Enrique potrebbe entrare in questa lista.