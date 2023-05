De Laurentiis da Papa Francesco: “So che non può venire allo stadio Maradona”, lancia una proposta

Bellissima emozione per Aurelio De Laurentiis e Giovanni Simeone, presidente e attaccante del Napoli che, accompagnati dalle rispettive consorti, hanno incontrato oggi Papa Francesco.

L’incontro avvenuto a margine del Primo Congresso Mondiale delle “Eco-Città Educative” si è tenuto presso l’Aula Magna del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum a Roma. Nell’occasione il numero uno azzurro ha voluto dire alcune parole al Pontefice. Ecco quanto evidenziato:

Ecco per lei ci sono ben due maglie azzurre del Napoli. Una è con la numero 10, perché lei è il numero dieci della Chiesa. Un grande sostituto per il nostro Maradona. Ma poi soprattutto io le ho voluto portare un altro dono perché dal piede di Maradona abbiamo tratto un piccolo piede d’oro identico che io le regalo per dare un calcio a tutte le ingiustizie del mondo, perché lei è sempre presente in questa lotta.

Non le posso chiedere di venire a piantare l’ulivo al Maradona Stadium ma spero tanto di poter fare una partita tra il Napoli e la sua squadra argentina del cuore.