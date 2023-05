Italiano al Napoli? Risponde De Laurentiis: la verità

Aurelio De Laurentiis, presente allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Canale 5. Il presidente del club partenopeo ha detto la sua su Vincenzo Italiano, nome accostato agli azzurri per il post Luciano Spalletti.

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis sull’attuale allenatore della Fiorentina:

Il 4 giugno è la festa di tutti, bisogna premiare i tifosi che seguono il Napoli tutto l’anno facendo sacrifici. Non c’era modo di farlo fuori dallo Stadio anche per motivi di sicurezza. Andremo in diretta sulla Rai con uno spettacolo che sia di gradimento per il popolo napoletano e quello italiano in generale, andremo poi in onda in tutto il mondo. Diventa anche un grande spot turistico per l’Italia. Non è detto sia quella la data per dichiarare il futuro, so di avere una squadra forte e partiamo col piede giusto