Compleanno De Laurentiis, chiamano il presidente del Napoli: cosa succede in diretta (VIDEO)

Ai microfoni di Radio Marte, nella trasmissione 'La Radiazza', è intervenuto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della concomitanza del suo compleanno con quello del grande attore e regista napoletano Eduardo De Filippo.

Grazie mille per gli auguri di compleanno. Io nato nello stesso giorno di Eduardo? Eduardo De Filippo è stato socio di mio padre, hanno fatto tantissimi film assieme. Da quando avevo 4 anni, un bambino negli anni ‘50, veniva portato a teatro a vedere le commedie del mitico Eduardo De Filippo. Non so come un bimbo potesse resistere, ci voleva soltanto la forza di Eduardo.

Rapito dalla magnificenza del grande Eduardo? Io sono stato molto amico del figlio fino alla sua morte – Luca ndr -. So sempre tutto? Qui non si sa mai niente: più si sa, meno si sa. Fiero di essere nato nello stesso giorno di un grande come Eduardo De Filippo? Assolutamente sì, io ho l’ufficio in via 24 maggio, più di così.