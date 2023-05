MERCATO NAPOLI – Uno dei nomi in bilico per il Napoli del futuro, in attesa ovviamente di scoprire chi sostituirà Luciano Spalletti in caso di addio, è certamente Hirving Lozano. Il calciatore messicano potrebbe finire sul mercato a causa di un ingaggio che supera non di poco la nuova politica societaria, ostacolo a oggi di un rinnovo che appare comunque in salita.

Il club azzurro, dunque, si muove già per il sostituto qualora effettivamente l’ex PSV dovesse lasciare il club partenopeo. E a tal proposto, spunta nuovamente un nome che ormai da tempo è nel mirino del Napoli.

Ritorno di fiamma per Berardi: la rivelazione

Di seguito, quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola a tal riguardo: