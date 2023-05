Panchina Napoli: salgono le quotazioni di Luis Enrique, ma c’è un altro nome al primo posto

A Napoli è ormai partito il casting per arrivare all’allenatore che potrebbe sostituire eventualmente Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri, con ogni probabilità e salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe dire addio a fine stagione dopo lo Scudetto, e in questi giorni sono tanti i nomi che stanno circolando.

A fare il punto della situazione è l’edizione del Corriere dello Sport oggi in edicola, che avanza un’altra candidatura di spessore per la panchina azzurra, ovvero Luis Enrique.

Occhi su Luis Enrique

Stando a quanto riportato dal quotidiano a tal proposito, il tecnico spagnolo sarebbe balzato tra i nomi più graditi per la panchina del Napoli ed è un nome che permetterebbe di seguire le orme del 4-3-3 di stampo Spallettiano. A favore dell’ex CT della Spagna, inoltre, c’è anche un’idea di calcio gradita dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Tutti i nomi

Quest’ultimo, però, avrebbe messo al primo posto Antonio Conte: i rapporti tra le parti sono cordiali e non è escluso che possa trattarsi una pista potenzialmente interessante. Gli altri nomi portano poi a profili come Julian Nagelsmann (ma è sotto contratto con il Bayern Monaco, che chiede 10 milioni di euro per liberarlo) e altri nomi come Italiano, Gasperini e Motta. Il tecnico del Bologna in questi giorni è sempre più caldeggiato, ma è chiaro che sono tanti i profili da tenere sott’occhio da qui alle prossime settimane.