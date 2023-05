“Luis Enrique è il preferito di De Laurentiis”: le ultime sulla panchina del Napoli!

Il Napoli, secondo le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, sarebbe alla ricerca di un allenatore visto che i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti appaiono ai minimi storici. I nomi che sono circolati sono tanti, ma nelle ultime ore un allenatore nello specifico sembrerebbe aver scalato le gerarchie ed essere il nome in vetta nella mente di Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, starebbe prendendo quota il nome di Luis Enrique:

A suffragio di ciò, sono arrivate anche le parole del giornalista sportivo Ignasi Oliva, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Luis Enrique vive una situazione abbastanza chiara. Non sta allenando e non ha nessun pre-contratto o parola data con qualche squadra. Tanti top club lo seguono e hanno chiesto, però, informazioni. Il tecnico ha parlato con il Chelsea nelle ultime settimane, ma non c’è stato modo di trovare accordo.