Maradona deserto, spiegati i motivi: i precedenti allertano i tifosi

Nel match contro il Bologna il Napoli, nonostante le attese, non ha potuto fare affidamento su uno Stadio Maradona gremito: svelato il motivo.

Negli occhi dei tifosi azzurri ci sono ancora le immagini della debacle che si è consumata sabato pomeriggio contro il Bologna. Il Napoli di Francesco Calzona ha completamente sbagliato l’approccio e dopo 12′ minuti si è ritrovato sotto di due gol e con il morale a pezzi.

Se si guarda alla stagione nel suo insieme, la vera differenza tra Napoli e Bologna, probabilmente è tutta qui. La squadra di Thiago Motta, ogni qualvolta è scesa in campo l’ha fatto con grande ferocia e con la voglia di fare il risultato, mentre nel Napoli è mancato.

Nel match di sabato i Felsinei erano consapevoli di potersi giocare gran parte della qualificazione alla prossima Champions League e non hanno avuto alcuna paura di dimostrare che meritano un traguardo così importante. Il Napoli, invece, è apparso molle e demotivato. Aspetti che si sono ripetuti più volte nel corso della stagione e che non sono affatto piaciuti ai tifosi partenopei. Il risultato, nel match contro i rossoblù, è stato quello di uno stadio praticamente vuoto.

Napoli-Bologna, il Maradona era vuoto: svelato il motivo

Contro il Bologna, le aspettative per la prestazione del Napoli erano ben diverse. Diverse erano anche le aspettative riguardo la presenza dei tifosi allo stadio.

Secondo i dati delle vendite, infatti, al Maradona erano previsti circa 42.ooo spettatori. Nel corso del match, grazie alle varie inquadrature, si è visto come lo stadio, invece, fosse semivuoto.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione e ha spiegato cosa ha portato a questa fuga dal Maradona.

Lo stadio, infatti, non sarebbe stato gremito a causa di una vera e propria fuga di abbonati. Molti tifosi che a inizio anno, sulla scia della vittoria dello scudetto, avevano sottoscritto l’abbonamento hanno preferito restare a casa quasi in segno di protesta verso una squadra che evidentemente non rispecchia più l’animo della città.

Fuga degli abbonati al Maradona: le possibili conseguenze

Al termine del campionato mancano solo due giornate e solo l’ultima contro il Lecce vedrà il Napoli giocare davanti al proprio pubblico. Dati i risultati che continuano a non arrivare, però, non è impossibile ipotizzare che la stessa situazione di Napoli-Bologna, possa verificarsi anche contro i giallorossi.

Oltre ad uno stadio vuoto in questa stagione, ci sono possibilità che questo accada anche il prossimo anno. Il numero di abbonati, infatti, potrebbe crollare vertiginosamente dopo una stagione davvero negativa.

Questo potrebbe portare, dunque, ad una vera e propria rivoluzione in estate. L’ultima volta che è successo, i tifosi azzurri non la presero benissimo e nel corso del ritiro di Dimaro ci furono pesanti contestazioni nei confronti della società. Alla fine della stagione, però, il Napoli ha trionfato con il 3° scudetto della propria storia.