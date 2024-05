Assurdo a Bologna: festa Champions ma i cori sono contro Napoli – VIDEO

Il Bologna è ufficialmente tornato in Champions League dopo quasi 60 anni, ma quello che è successo alla festa dei tifosi è assurdo: cori contro Napoli.

L’ultimo match di campionato ha visto il Napoli affrontare il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico che la scorsa estate piaceva tantissimo ad Aurelio De Laurentiis ha punito il Napoli con un secco 0-2 e ha costretto gli azzurri all’ennesima sconfitta stagionale, la sesta tra le mura dello Stadio Maradona.

Al termine del match, l’umore dei giocatori in campo era diametralmente opposto. Da una parte c’erano gli azzurri, sempre più contrariati per la stagione che stanno vivendo e si è potuto vedere anche uno Stanislav Lobotka in lacrime. Dall’altra, invece, è impazzata la gioia degli uomini di Thiago Motta che hanno iniziato a festeggiare per un grandissimo traguardo.

Al termine del match contro il Napoli, i Felsinei non avevano ancora la certezza della qualificazione in Champions League, ma il traguardo era davvero molto vicino. La matematica, però, è arrivata ieri sera con la sconfitta della Roma per mano dell’Atalanta.

Bologna in Champions: cori contro il Napoli durante la festa

La festa che era iniziata sul prato dello Stadio Maradona è continuata nella serata di ieri. I tifosi rossoblù e la squadra si sono ritrovati in centro città per festeggiare insieme un traguardo incredibile.

Quello che è accaduto durante i festeggiamenti, però, ha dell’incredibile. Ancora una volta, infatti, c’è stato spazio per cori contro Napoli e i napoletani.

I tifosi del Bologna, infatti, hanno intonato il più classico dei “Noi non siamo napoletani“. Una scelta davvero incredibile, in quanto priva di alcun senso in un momento del genere. Dopo un traguardo di questa portata, infatti, la prima necessità sarebbe quella di festeggiare la propria squadra e non pensare alle tifoserie e alle squadre avversarie che non c’entrano nulla.

Ancora una volta, in Italia, si vedono scene di questo tipo che non fanno assolutamente il bene di questo sport fantastico. Non è la prima volta che i tifosi del Bologna si rendono protagonisti di questi beceri cori di discriminazione di natura territoriale. Anche nel corso del match contro gli azzurri di sabato pomeriggio, infatti, si sono sentiti in maniera distinta le voci dei tifosi rossoblù.

La speranza è che nel futuro ci siano sempre meno episodi di questo tipo, ma un aiuto deve arrivare anche dalle istituzione che dovrebbero punire in maniera esemplare i protagonisti di questi cori.

Di seguito il video:

https://www.youtube.com/shorts/lCqhexph08s