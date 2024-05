Conference League, il Torino ci crede: Cairo lancia la sfida al Napoli!

Il Napoli è ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Conference League, ma Cairo crede nel suo Torino: le parole sugli azzurri.

La stagione del Napoli si sta finalmente avvicinando alla sua conclusione. Per i tifosi azzurri sarà senza ombra di dubbio un sollievo data la pessima stagione che hanno fatto gli ormai ex campioni d’Italia. Il match contro il Bologna è stata l’ennesima debacle di un’annata che ha visto il Napoli perdere contro chiunque.

Nel corso della stagione sono arrivati anche risultati pesantissimi da digerire come il 4-0 in Coppa Italia contro il Frosinone, oppure il 3-0 esterno contro il Torino. Proprio i granata possono far sprofondare definitivamente la stagione del Napoli.

Gli azzurri hanno ancora qualche chance di qualificarsi alla prossima Conference League. Arrivarci attraverso l’ottavo posto sembra complicato dato che la Fiorentina ha un punto di svantaggio e due partite in meno. Più fattibile, invece, attraverso il 9° posto, ma in quel caso la Fiorentina dovrebbe vincere la finale di Conference League contro il Marsiglia. In corsa per il 9° posto, però, c’è anche il Torino di Urbano Cairo che crede nell’impresa.

Conference League, Cairo mette pressione al Napoli

La sconfitta contro il Bologna ha dimostrato come il Napoli ormai attenda solo la fine del campionato. Gli azzurri sono completamente in balia delle onde di una tempesta che sembra non finire mai. Nessuno riesce a dare una spinta per uscire da un momento complicato e la sensazione è che solo la fine del campionato possa permettere al Napoli di ripartire.

Come detto, però, ci sono ancora speranze di qualificazione in Conference League, ma Urbano Cairo, presidente del Torino vuole mettere pressione agli azzurri.

Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

“Questa di Verona è stata una vittoria importante. La prima stagione con Juric abbiamo fatto 50 punti, lo scorso anno sono stati 53, adesso possiamo fare meglio come ci eravamo riproposti: diamoci tutti dentro. Non è mai finita fino a quando ci saranno buone speranze. Oggi abbiamo un punto in meno del Napoli, con il quale siamo però in vantaggio negli scontri diretti. Poi vedremo la Fiorentina che cosa farà: è tutto aperto”.

Cairo, dunque, spera ancora di poter raggiungere l’Europa che in casa Torino manca da diverso tempo. La qualificazione in Conference, inoltre, rappresenterebbe la ciliegina sulla torta al percorso di Ivan Juric che dopo tre anni sembra destinato a lasciare i granata.