Verso Fiorentina-Napoli, si ferma Osimhen: infortunio anche per altri tre azzurri

Mare di infortuni in casa Napoli, dove gli azzurri hanno cominciato a preparare la prossima trasferta di Firenze. Tanti i calciatori a parte.

La sconfitta incassata dal Napoli contro il Bologna lo scorso sabato ha definitivamente scacciato le possibilità di aggancio azzurro al settimo posto. I partenopei, grazie anche al successo della Lazio sull’Empoli, hanno quindi salutato definitivamente l’Europa League, dovendosi ora concentrare esclusivamente sulla Conference. La Fiorentina, prossima avversaria del Napoli, è infatti a -1 dall’ottavo posto con una partita in meno, con il Torino alla stessa distanza dai partenopei pur avendo giocato lo stesso numero di sfide.

Da Castel Volturno giungono quindi gli ultimi aggiornamenti circa la preparazione degli uomini di Calzona per la trasferta in Toscana, con parecchi profili, come Osimhen e Mario Rui, alle prese con lavoro personalizzato.

Osimhen si ferma in allenamento, personalizzato anche per Lindstrom

Il rush finale di questo campionato di Serie A, che vedrà il Napoli concorrere tristemente per la Conference League, potrebbe essere caratterizzato da numerose assenze in casa azzurra. Dopo l’allenamento di ieri, cui solo Zielinski è stato riportato come fuori dal gruppo causa problemi fisici, è arrivato l’odierno report a cura della SSC Napoli. Una sintesi della seduta svoltasi quest’oggi all’SSCN Konami Training Center tutt’altro che felice, dati gli stop per Lindstrom, Mazzocchi, Mario Rui e infine Osimhen.

Una vera e propria mazzata per il Napoli, con tutti i calciatori citati che risultano quindi in dubbio per la Fiorentina. A fermare Lindstrom, l’ennesimo caso stagionale di lombalgia, con la punta nigeriana alle prese invece con un risentimento muscolare. Personalizzato in palestra invece per Mario Rui, che fra tutti sembrerebbe il più indiziato a saltare la trasferta di Firenze.

Allenamento Napoli, il report testuale della sessione azzurra

Di seguito, il report sull’allenamento di Castel Volturno a cura della SSC Napoli: