Pressing PSG su Kvara, il Napoli controbatte con il rinnovo: la situazione

La situazione riguardo il futuro di Khvicha Kvaratskhelia si fa sempre più delicata: le ultime sul possibile rinnovo con il Napoli.

Molto del futuro del Napoli dipenderà da quello che accadrà nelle prossime settimane. La dirigenza e i tifosi azzurri, attendono solo la fine del campionato per comprendere meglio quale sarà il futuro degli ormai ex campioni d’Italia.

Aurelio De Laurentiis ha intrapreso una strada ben precisa e il primo tassello è stato inserito. Giovanni Manna sarà il nuovo ds azzurro. Si tratta di un dirigente giovane, in rampa di lancio, ma con esperienza in un top club come la Juventus.

Il prossimo passo sarà quello relativo all’allenatore che siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Il sogno resta Antonio Conte, ma per arrivare ad un accordo con il tecnico salentino ci vogliono ampie garanzie da parte del Napoli.

Una di queste, però, potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia. Il Napoli, infatti vorrebbe blindarlo ed emergono importanti novità riguardo al rinnovo.

Rinnovo Kvara: il Napoli prova a blindare il georgiano

Nelle ultime settimane il discorso riguardante al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia si è fatto sempre più insistente attorno all’ambiente azzurro. Al momento, il numero 77 del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il suo ingaggio è uno dei più bassi all’interno della rosa azzurra.

Per trattenere un giocatore di questo livello, dunque, c’è bisogno di un rinnovo importante e il Napoli sta provando a raggiungere un accordo con il giocatore e con il suo entourage.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, pare che la trattativa sia entrata definitivamente nel vivo. De Laurentiis, inoltre, ha avuto un contatto diretto con l’agente Mamuka Jugeli e il padre Badri poco prima del match contro la Roma.

L’intesa non è stata ancora trovata, ma molto presto le parti torneranno a parlare per provare a continuare insieme anche la prossima stagione. Il Napoli, complice l’addio di Osimhen ha la necessità di blindare Kvara per non perdere contemporaneamente le sue due stelle. De Laurentiis, inoltre, vuole regalare al prossimo allenatore del Napoli proprio un Kvaratskhelia ritrovato e non distratto dalle continue voci sul rinnovo.

Nel frattempo, però, il Napoli deve fare i conti con la concorrenza del PSG. I parigini, infatti, devono sostituire Mbappe, prossimo a vestire la maglia del Real Madrid. In cima alla lista dei desideri di Luis Enrique c’è proprio Khvicha Kvaratskhelia che sarebbe l’uomo ideale per prendere il posto del fuoriclasse transalpino.