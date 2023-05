Gasperini non convince i tifosi: qual è il secondo nome nella lista del Napoli

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, che ha fornito alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Gasperini successore di Spalletti? Tra i tecnici contattati Gasperini è quello che ha manifestato disponibilità massima per la proposta avanzata dal club. Se volesse, dunque, il club potrebbe già garantirsi con immediata certezza il futuro in panchina. Con Gian Piero sussiste un principio d’accordo. Va detto che il Napoli ragiona su più profili. L’allenatore bergamasco ha però riferito di non essere disposto ad attendere troppo, soprattutto di non voler partecipare a casting. Non escludo delle riflessioni legate al modulo e, in particolare, al malcontento della piazza verso Gasperini.