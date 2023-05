Cavani da brividi: il Matador canta “‘O surdato ‘nnamurato” (VIDEO)

Lo scudetto vinto dal Napoli è stato un traguardo storico festeggiato alla grande da parte di tutti i tifosi azzurri sparsi in giro per il mondo. Le immagini che sono arrivate da New York, Londra, Monaco di Baviera ecc. ne sono l’esempio.

Anche ex giocatori del Napoli degli ultimi anni, come Insigne, Mertens, Hamsik e Lavezzi, hanno fatto i complimenti alla squadra di Spalletti e gioito a modo loro. Anche Edinson Cavani, in un’intervista speciale di DAZN, ha fatto emozionare tutti i tifosi azzurri.

Alla richiesta di cantare “‘O surdato ‘nnamurato”, canzone storica napoletana diventata inno della squadra negli anni del Matador, l’attaccante uruguaiano, attualmente al Valencia, ha intonato il motivetto. Cavani ha anche rivelato di avere sempre la pelle d’oca quando tutto lo stadio cantava in coro questa splendida canzone.