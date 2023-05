Napoli Inter, decisione a sorpresa di Inzaghi: sorprende Spalletti

Napoli Inter è l’ultimo big match degli azzurri della stagione 2022-23. La partita sarà decisiva per entrambe le squadre per motivi diametralmente opposti. Il Napoli vuole vincere per battere un record di squadra che resiste dai tempi di Sarri: i 91 punti. Solo vincendo tutte le partite che restano, la squadra di Luciano Spalletti riuscirebbe ad arrivare a quota 92 e a diventare il Napoli più forte di sempre.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, vuole fare punti per essere certa di poter partecipare anche alla Champions League 2023-24. Una vittoria del Napoli, poi, permetterebbe alla squadra partenopea di battere almeno una volta tra andata e ritorno tutte le 19 squadre di Serie A in una singola stagione, e sarebbe la prima volta nella storia.

Napoli Inter, le probabili formazioni: Inzaghi ne cambia 9

Inzaghi vuole sorprendere Spalletti per Napoli Inter. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i nerazzurri potrebbero scendere in campo con una formazione totalmente stravolta rispetto a quella “titolare”. La volontà del tecnico è quella di tenere calda la squadra per la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo che potrebbe portare alla vittoria del secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, in attesa della finale di Champions League.

Per questo motivo i nerazzurri potrebbero scendere in campo con 9 cambi rispetto alle ultime partite. Onana dovrebbe saltare la partita per una leggera sindrome influenzale e in attacco potrebbe esserci la coppia Lukaku-Correa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi