Di Lorenzo: “Mi piace esultare con Spalletti, è importante per noi”, poi le parole sull’eurogol 

Il big match del Maradona contro l’Inter ha portato al Napoli di Luciano Spalletti altri 3 punti. Il match è stato deciso dall’espulsione di Gagliardini e dall’eurogol del capitano azzurro, Di Lorenzo. Proprio il terzino destro subito dopo il fischio finale ha parlato ai microfoni di Dazn a proposito della sua rete clamorosa: “Ho trovato spazio sulla trequarti, mi hanno passato la palla, ho calciato e mi è andata bene. È stato un gol importante per la squadra, eravamo sull’1/1 e volevamo vincere”.

Di Lorenzo è sicuro: “Sto bene al Napoli”

Il capitano del Napoli ha parlato anche della situazione legata a Luciano Spalletti: “Il mister è importante per me, per noi. Mi piace esultare con i miei compagni, con la squadra”.

Sull’Inter e la forza della squadra di Inzaghi, Di Lorenzo ha affermato: “Era l’unica non ancora battuta, ci tenevamo molto. Anche oggi lo stadio era pieno, è giusto andare avanti.”

Infine, il difensore ha parlato della sua permanenza in azzurro: “Io sto bene al Napoli, non c’e bisogno di dirlo a parole”. Dichiarazioni che sanno di amore vero tra il Napoli e Di Lorenzo.