Napoli Inter è partita fondamentale per entrambe le formazioni. Gli azzurri vogliono vincere per perseguire i record stagionali che possono essere ancora superati mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno l’obiettivo di qualificarsi per la prossima Champions League.

La partita tra Napoli e Inter ha vissuto una fase di stallo nella prima metà del primo tempo, con le due squadre che si sono studiate attentamente per non sbagliare niente. Nella seconda metà della prima frazione di gioco le squadre si sono scoperte e ci sono state occasioni da una parte e dall’altra senza, però, sbloccare il match.

Moviola Napoli Inter: manca l’espulsione a Gagliardini

L’episodio più importante ha riguardato la mancata espulsione di Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter, ammonito per un fallo su Giovanni Di Lorenzo, ha commesso un altro fallo da cartellino giallo sulla ripartenza di Khvicha Kvaratskhelia.

Per l’arbitro Marinelli è stato sufficiente fischiare il calcio di punizione ma ha reputato esagerato estrarre il secondo cartellino giallo e dunque espellere il numero 5 interista. Episodio da moviola commentato anche dall’esperto di DAZN, Luca Marelli, che ha sottolineato l’errore del direttore di gara.

Intervento in ritardo, il pallone era partito da molto tempo. Manca il cartellino giallo per Gagliardini, questo è un errore evidente.

Gagliardini, poi, è stato espulso al minuto 40 per un altro fallo sconsiderato su Anguissa.