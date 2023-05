Napoli e Inter scendoni in campo al ‘Maradona’ per il 36esimo turno di Serie A. Gli azzurri arrivano dalla pesantissima sconfitta contro il Monza, la quarta stagionale in campionato, e vogliono tornare a fare tre punti per raggiungere altri obiettivi dopo lo Scudetto.

L’Inter di Simone Inzaghi, invece, arriva dalla gioia della qualificazione alla finale di Champions League e da un momento di forma fisico straordinario. La partita si preannuncia estremamente interessante, davanti ad uno stadio stracolmo che intende tornare ad esultare con i nuovi Campioni d’Italia.

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

Luciano Spalletti e Simone Inzaghi hanno vissuto una vigilia ricca di dubbi, tra calciatori che hanno saltato qualche allenamento e altri che invece dovrebbero riposare in vista dei prossimi impegni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi.

