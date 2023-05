Gelo tra Spalletti e De Laurentiis, spunta un’ipotesi a sorpresa: potrebbe farlo il tecnico toscano

Sembra un paradosso, ma purtroppo è la realtà: dopo la vittoria dello scudetto, è calato il gelo nello spogliatoio del Napoli. Non di certo tra i giocatori, ancora vogliosi di festeggiare e chiudere al meglio questo campionato. Ma in società non si respira un’aria piacevole.

Il futuro sempre più in bilico di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli porta la società a fare delle valutazioni a stretto giro non certamente facili. Mentre sembra che Giuntoli possa restare fino al termine del suo contratto (De Laurentiis non vorrebbe liberarlo), lo stesso non si può dire di Spalletti.

La distanza tra Aurelio De Laurentiis e il tecnico toscano è ampia, il rapporto sembra essere ormai compromesso: la decisione di rinnovare automaticamente il contratto, senza un confronto diretto, non è andata giù al mister. Ecco che, in caso di mancata ricucitura tra i due, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” rivela un’ipotesi che non farebbe piacere ai tifosi: Spalletti sarebbe pronto a dimettersi.