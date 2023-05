Verso Napoli-Inter, Osimhen ci sarà? Comunicato ufficiale del Napoli

Dopo la gara di Monza, la squadra di Spalletti, ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista di Napoli-Inter, in programma domenica 21 maggio alle 18 al Maradona. Durante la sessione di allenamento, però, non è passata inosservata l’assenza di Osimhen, subito chiarita nel report di allenamento poi reso pubblico sul sito ufficiale del Napoli. Niente di grave, per l’attaccante azzurro si è trattato solo di una leggera influenza.

Osimhen ci sarà contro l’Inter? Il comunicato

Questa mattina il Napoli si è ritrovato nuovamente in sede di allenamento e poco fa sul sito ufficiale azzurro è stato condiviso il seguente comunicato, dove a sorpresa è apparso anche il nome di Victor Osimhen. Di seguito il report della società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zedadka ha fatto terapie. Osimhen ha svolto intera seduta in gruppo”.

Dunque l’influenza di Osimhen è stata solo passeggera, l’attaccante oggi è tornato ad allenarsi in tranquillità con il resto del gruppo.