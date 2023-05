Giuntoli-Juve, novità a sorpresa: ha deciso De Laurentiis!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato all’interno dell’edizione odierna di ultimi aggiornamenti riguardante la complessa situazione di Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo del Napoli ha un contratto con la società partenopea fino al 2024, ma non è un misturo che sia finito nell’aura dei corteggiamenti della Juventus, intenzionata a ripartire da lui per aprire un nuovo ciclo.

L’interesse delle parti sembra reciproco, ma come detto, essendoci un contratto di mezzo, si deve per forza di cose passare dalla figura di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano ed evidenziato dalla nostra redazione:

La questione è nota: il direttore sportivo flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro.

Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro.