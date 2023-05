Napoli contro Coca-Cola: problemi in Georgia, c’entra Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia è diventato l’idolo di Napoli dopo una sola stagione in Serie A. L’attaccante georgiano è stato determinante per la vittoria dello Scudetto, ha contribuito con gol, assist e giocate sensazionali a tantissime vittorie della squadra e i tifosi lo ritengono già un totem della storia azzurra.

Anche in Georgia Kvaratskhelia ha confermato il suo status da top player ed è il volto del riscatto del calcio e del popoolo georgiano. Tutti pazzi per Kvara e la Coca-Cola ha deciso di renderlo “immortale”, applicandolo sulle etichette delle bottiglie della propria bevanda.

Napoli vs Coca-Cola: bottiglie con il volto di Kvaratskhelia

In occasione dell’Europeo Under21, che si disputerà dal 21 giugno all’8 luglio proprio in Georgia e in Romania, la Coca-Cola ha deciso di realizzare e vendere delle bottiglie speciali con i volti dei calciatori più importanti della Georgia.

Tra questi, chiaramente, c’è anche Khvicha Kvaratskhelia ma le nuove bottiglie di Coca-Cola hanno creato malumori in casa Napoli. Secondo quanto riferisce goal.com (edizione georgiana), le bottiglie con l’attaccante del Napoli dovrebbero eessere tolte dal mercato. Il motivo risiede nella detenzione dei diritti di immagine: il Napoli controlla il 100% dei diritti del calciatore e ha chiesto all’azienda produttrice di bevande analcoliche di eliminare quelle con il volto del 77 azzurro e, a quanto pare, l’azienda americana avrebbe accolto la richiesta.