Giuntoli alla Juventus, da trovare l’accordo con De Laurentiis: nuovo nome per il sostituto al Napoli

Ancora da decifrare il futuro in casa Napoli, con la posizione di Spalletti ancora in dubbio. Ma se l’allenatore sta riflettendo, chi pare abbia già deciso di andare altrove è il d.s. Cristiano Giuntoli, corteggiato dalla Juventus.

Sancire l’addio tra il direttore sportivo e il Napoli, però, non sarà semplice o veloce. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

Per congedarsi, Giuntoli ha bisogno di una risoluzione o presentare dimissioni che andrebbero accettate da De Laurentiis: opzioni che prevederebbero un divorzio incruento, privo dello spargimento di qualsiasi veleno. Ma bisognerà incontrarsi e discuterne, non subito e neppure tardi, affinché ognuno possa decidere per sé e schivare la bufera, mentre invece per adesso non ci sono stati colloqui concreti, solo un minimo approccio.