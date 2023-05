Spalletti-Napoli, la permanenza non è ancora sicura: due grossi dubbi per l’allenatore

Il futuro del Napoli è ancora tutto da scrivere. In estate grandi cambiamenti potrebbero minare lo status quo della formazione azzurro, con vari punti cardine di questa stagione che risultano in bilico. Va risolta con particolare priorità la situazione riguardante l’allenatore, con Luciano Spalletti ancora in bilico.

A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come al tecnico non sia piaciuto il modo di fare della società, che ha prolungato il contratto esercitando l’opzione, comunicandoli via mail. L’incontro dell’altra sera in pieno centro a Napoli non ha sciolto tutti i dubbi. Spalletti vorrebbe avere garanzie da punto di vista tecnico, temendo due addii in particolare: quelli di Kim e Osimhen, oltre che del d.s. Giuntoli.