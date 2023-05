Il Napoli Campione d’Italia attende di certificare il grande successo stagionale con il trofeo più importante del calcio italiano. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a chiudere il campionato con 5 giornate d’anticipo e ora ha già iniziato a preparare la festa Scudetto con tutto il popolo partenopeo.

La gara contro la Sampdoria sarà l’ultima della stagione e anche la più emozionante, con Giovanni Di Lorenzo che alzerà nel cielo di Napoli la coppa dello Scudetto per suggellare il momento più importante della stagione, nonché quello atteso da 33 anni dai tifosi azzurri.

Festa Scudetto: paga De Laurentiis, ecco il piano

Quando si farà la festa Scudetto? L’edizione odierna di Repubblica ha svelato che tra De Laurentiis e Manfredi c’è stato un nuovo contatto telefonico per capire come gestire al meglio i festeggiamenti. La partita tra Napoli e Sampdoria potrebbe giocarsi sabato 3 giugno, con un grande show al ‘Maradona’ e maxischermi in tutta la città ma anche nelle province.

Se dovesse essere confermata la data del 3 giugno, però, non ci sarà la festa a Piazza del Plebiscito perché in quella stessa giornata è in programma il concerto di Gigi D’Alessio. Inoltre le spese saranno quasi tutte a carico di De Laurentiis, con 2 milioni di euro che verranno stanziati da Comune di Napoli e Regione Campania come supporto per il patron del Napoli.