Lavori al Maradona, importante annuncio dal Comune: riguarda il terzo anello

La notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda lo Stadio Diego Armando Maradona in vendita. Il Comune di Napoli ha deciso di mettere in vendita diversi immobili per dare vita a nuove entrate e riqualificare tanti impianti attualmente fermi.

A proposito della questione Maradona e della festa scudetto ufficiale, ha parlato Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”.