Giuntoli-Juventus, novità in vista: accadrà settimana prossima

Dopo la vittoria aritmetica dello scudetto, in casa Napoli si sta già cercando di delineare l’organigramma per la prossima stagione. Mentre mister Spalletti sembra essere ormai destinato a restare sulla panchina azzurra, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a lasciare il club dopo otto anni per accasarsi alla Juventus.

Le percentuali di un passaggio dell’ex Carpi alla Juve sono altissime, la decisione è stata presa ed è definitiva. Prima del trasferimento alla Vecchia Signora, però, Giuntoli dovrà trovare un accordo con il Napoli per potersi liberare, avendo ancora un anno di contratto.

Ci dovrà essere un incontro tra il ds e il presidente Aurelio De Laurentiis e, secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, questo meeting avverrà settimana prossima, dopo la gara contro l’Inter in programma questa domenica. Tra le ipotesi c’è anche una rescissione contrattuale, ma si dovrà trovare l’intesa.