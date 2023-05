Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Questa è la domanda che sta spopolando tra i tifosi in queste ultime settimane: l’attaccante nigeriano è uno dei giocatori cardine del Napoli e il suo rendimento eccezionale lo pongono sotto la lente d’ingrandimento dei top club europei.

Al momento, però, non sembrano esserci sviluppi particolari, ma è chiaro che la dirigenza partenopea inizia a guardarsi intorno. E tra i nomi che stanno circolando in queste settimane, ne spicca uno a sorpresa e che i tifosi del Napoli ultimamente – loro malgrado – hanno imparato a conoscere bene.

Stando a quanto si apprende dal portale tuttosalernitana.com, anche il Napoli sarebbe sulle tracce di Boulaye Dia, attaccante che con il suo gol nell’ultima sfida tra gli azzurri e la Salernitana ha rinviato la festa Scudetto di qualche giorno.

Ma quanto vale Dia? Per il club tra i 30 e i 35 milioni di euro. Valore che potrebbe lievitare fino a 50 se bissasse la stagione attuale. Ad ora ci sono tre società inglesi, due spagnole e diverse italiane ad aver bussato alla porta dell’agente, ultime in ordine cronologico Napoli e Villareal. Ma Giuntoli potrebbe proporlo anche alla Juventus se dovesse passare su sponda bianconera. L’Inter è quella che ha mosso i passi più concreti, anche perchè Correa andrà via e occorrerà rinforzare il reparto offensivo. Naturalmente la permanenza a Salerno di Dia sarebbe garanzia di progetto importante, per la dirigenza e lo staff tecnico va inserito nell’elenco degli intoccabili. Ultima parola a Iervolino.