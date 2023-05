Rivalità Napoli-Salerno? Iervolino lancia una grande idea

La Salernitana di Danilo Iervolino si è salvata nelle ultime ore e giocherà in Serie A anche l’anno prossimo. I granata sono stati protagonisti importanti in questa stagione e per alcuni momenti sono stati anche “carnefici” del Napoli di Luciano Spalletti con la festa Scudetto rimandata dopo il pareggio maturato al ‘Maradona’ con il gol di Dia nel finale di Napoli-Salernitana.

Nella prossima stagione si giocherà di nuovo il derby campano tra la squadra Campione d’Italia e i granata che intendono crescere ancora e provare a salire pian piano la classifica, come annunciato dal presidente Iervolino.

L’idea di Iervolino: “Ponte tra tifoserie di Napoli e Salernitana”

A DAZN, Danilo Iervolino ha parlato della rivalità tra Napoli e Salernitana che ha creato anche pesanti malumori dopo la partita tra le due squadre campane che alla fine hanno raggiunto i rispettivi obiettivi.